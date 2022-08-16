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Telegram оштрафовали в России на четыре миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за раскрытие данных участников спецоперации

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram за отказ удалить бот, который раскрывает личные данные российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и каналы, публикующие недостоверную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

«Суд постановил признать виновным Telegram по части 2 статьи 13.42 («Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»)», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Мессенджеру назначили штраф в четыре миллиона рублей.

Отмечается, что представители Telegram не явились в суд, хотя они получили уведомление о дате заседания.

В конце июля сообщалось, что московский суд оштрафовал компанию-владельца сервиса знакомств Tinder за отказ локализовать данные российских пользователей. Компанию обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

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Евгения Наумова
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