Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:33, 16 февраля 2023Мир

США направят Чехии сотни миллионов за военную помощь для Украины

Reuters: США направят Чехии 200 млн долларов за военную помощь для Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США направят Чехии сотни миллионов долларов за предоставление военной помощи для Украины, об этом сообщает Reuters со ссылкой на американское посольство.

Уточняется, что Вашингтон выделит Праге 200 миллионов долларов на военную модернизацию и замену оборудования, которое чешские власти отправляют Киеву. Отмечается, что пожертвование дополняет сумму в размере 106 миллионов долларов, обещанную в прошлом году.

Ранее власти Чехии усомнились в успешных поставках танков Украине. В материале издания Lidovky сказано, что доставить незаметно на поле боя военную технику, а именно танки, весьма проблематично.

До этого Прага поставила ограничение в военных поставках для Украины. В частности, единственным исключением будет ядерное оружие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили более ста солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Девушка до 32 лет отказывалась ходить на свидания по особенной причине
Кандидат в премьеры Молдавии захотел демилитаризировать Приднестровье
Клава Кока допустила завершение музыкальной карьеры
В России усилили санитарный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Гвинее
Набиуллина высказалась о поддержке ипотеки в маленьких регионах
В ОБСЕ назвали конфликт на Украине репетицией войны России с НАТО
В ООН ответили Москальковой на жалобу об обращении Киева с военнопленными
На ТОФ впервые ночью в воздухе Ту-142МЗ дозаправились от Ил-78М
Мужчина поймал редчайшую золотую рыбу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.