США направят Чехии сотни миллионов за военную помощь для Украины

Reuters: США направят Чехии 200 млн долларов за военную помощь для Украины

США направят Чехии сотни миллионов долларов за предоставление военной помощи для Украины, об этом сообщает Reuters со ссылкой на американское посольство.

Уточняется, что Вашингтон выделит Праге 200 миллионов долларов на военную модернизацию и замену оборудования, которое чешские власти отправляют Киеву. Отмечается, что пожертвование дополняет сумму в размере 106 миллионов долларов, обещанную в прошлом году.

Ранее власти Чехии усомнились в успешных поставках танков Украине. В материале издания Lidovky сказано, что доставить незаметно на поле боя военную технику, а именно танки, весьма проблематично.

До этого Прага поставила ограничение в военных поставках для Украины. В частности, единственным исключением будет ядерное оружие.