Брюсу Уиллису поставили новый диагноз

Семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция

Семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция. Отмечается, что болезнь прогрессирует.

«Сегодня не существует способов лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы», — говорится в заявлении семьи о новом диагнозе.

Ранее бывшая жена Брюса Деми Мур сообщила, что актер завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что он решил завершить актерскую карьеру из-за диагностированной афазии.

В марте 2022 года информация о том, что актер страдает от деменции, появилась и в других источниках. Газета The New Zealand Herald ссылалась на режиссера Мэтта Эскандари, который сотрудничал с Уиллисом. Тот утверждал, что «легенда угасает на глазах».