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10:07, 16 февраля 2023Из жизни

Женщину дважды за три дня спасли из-под завалов после землетрясения

В Сирии мать дважды за три дня спасли из руин ее дома после землетрясения

Фото: Emilie Madi / Reuters

Жительницу сирийского города Джандарис дважды за три дня спасли из-под руин ее дома после землетрясения. Об этом сообщает BBC News.

Женщина по имени Дима была на седьмом месяце беременности, когда из-за землетрясения обрушилась часть дома, в котором она жила. Женщина получила незначительные травмы. После того как ее извлекли из-под завалов, она оказалась в больнице и родила мальчика, которого назвали Аднан.

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Выписавшись из больницы, мать вернулась в частично разрушенный дом, так как у нее не было другого убежища. При этом через три дня здание окончательно обрушилось. Спасатели вновь извлекли мать и ее ребенка из-под обломков. Младенца госпитализировали в критическом состоянии, а женщина получила серьезную травму ноги.

Педиатр Абдулкарим Хуссейн Аль-Ибрахим рассказал, что состояние ребенка улучшается. «Мы кормим его и обеспечиваем всем необходимым через капельницу», — сказал он.

Диму повторно выписали из больницы. Теперь она и ее муж Абдул Маджид живут в палатке со своими девятью племянниками и племянницами. Каждый день сирийка ездит в больницу, чтобы навестить Аднана.

6 февраля в Турции произошло мощнейшее землетрясение с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. По последним данным, погибли 35 тысяч человек. Толчки от землетрясения в Турции ощущались как минимум в шести странах и нанесли сильный ущерб Сирии.

Ранее сообщалось, что собака породы бордер-колли из Башкирии спасла пять человек из-под обломков домов после землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. Пес почувствовал движение под бетонными плитами и стал лаять.

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Алиса Дмитриева
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