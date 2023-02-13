Пес из России спас пять человек из-под обломков после землетрясения в Турции

Пес по кличке Торин из Башкирии спас пять человек после землетрясения в Турции

Собака породы бордер-колли из Башкирии спасла пять человек из-под обломков домов после землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Собака породы бордер-колли по кличке Торин вместе с хозяйкой, внештатным кинологом Аварийно-спасательной службы ГК Башкирии по ЧС Надеждой Отвесовой, отправилась из России в Турцию в составе поисково-спасательной команды из 25 волонтеров.

12 февраля собака нашла семью из трех человек, которые находились под завалами. Пес почувствовал движение под бетонными плитами и стал лаять. Спасатели начали разбирать завалы и проделали небольшой лаз, из которого донеслись голоса. В итоге из-под обломков извлекли мужчину, женщину и 14-летнего ребенка. Семья провела под завалами почти неделю. Пострадавшим оказали помощь врачи. После этого Торин нашел под завалами еще двух человек, которых также передали в медицинские службы.

Отвесова рассказала, что работает с собакой с 2016 года. За это время пес зарекомендовал себя как профессиональный спасатель. Торину не нужно знать запах пропавшего человека, он ищет всех живых под завалами. Собака официально состоит на службе вместе с хозяйкой и ранее неоднократно участвовала в спасательных операциях по поиску пропавших людей.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими с 1939 года. По последним данным, в результате трагедии погибли более 31 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Мексике собака по кличке Эль Паломо (Голубь) нашла пропавшего хозяина спустя неделю после его исчезновения и спасла его от смерти. Пострадавший, который страдал от потери памяти, оказался в трех километрах от дома.

