Преданный пес нашел пропавшего хозяина и спас его от смерти

The New York Post: в Мексике пес нашел пропавшего хозяина и привел к нему полицию

В Мексике собака по кличке Эль Паломо (Голубь) нашла пропавшего хозяина спустя неделю после его исчезновения и спасла его от смерти. Об этом сообщает The New York Post.

84-летний Грегорио Ромеро пропал 27 ноября. Он вышел на прогулку, но не вернулся домой. Семья пожилого мужчины не искала его в течение нескольких дней, утверждая, что он часто уходил в другие деревни и не возвращался сутками. Однако спустя некоторое время племянница Ромеро забеспокоилась и обратилась в полицию. Она рассказала, что мужчина мог потеряться, так как страдал от потери памяти.

В течение следующих нескольких дней Ромеро искала полиция, спасательные службы и даже собаки-ищейки, но безуспешно. Тогда службы привлекли к поискам преданного пса мужчины Эль Паломо. Собака быстро нашла пропавшего хозяина и привела к нему полицию. Пострадавший оказался в трех километрах от дома.

Истощенного Ромеро доставили в ближайшую больницу, где он восстанавливался два дня. Все это время верный пес ждал хозяина у дверей больницы. «Благодаря безусловной любови питомца Ромеро смог воссоединиться со своей семьей, ведь именно Эль Паломо привел нас к его местонахождению», — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что служебная собака по кличке Сторм спасла хозяйку от грабителей и вытащила котов из горящего дома. За два героических поступка пса наградили медалью.

