Голодание улучшило здоровье людей с болезнью печени

Cell Metabolism: диета улучшила здоровье людей с неалкогольной жировой болезнью печени

Ученые Университета Иллинойса в Чикаго обнаружили, что чередующаяся диета и физические упражнения могут улучшить здоровье людей с неалкогольной жировой болезнью печени. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

В исследовании приняли участие 80 взрослых человек с ожирением и неалкогольной жировой болезнью печени. Добровольцы были рандомизированы в одну из четырех групп: группа голодания, группа аэробных упражнений , комбинированная группа и контрольная группа , в которой участники не вносили никаких изменений в свое поведение.

В течение трех месяцев у людей, которые тренировались и по дням чередовали голодание с неограниченным приемом пищи, наблюдалось повышение чувствительности к инсулину, а также уменьшение массы тела, жировой массы, окружности талии, жира в печени и биомаркеров заболевания, таких как уровень аланинтрансаминазы.

Неалкогольная жировая болезнь печени представляет собой накопление жира и воспаление у пациентов, которые употребляют мало алкоголя или вообще не употребляют его. Приблизительно 65 процентов взрослых с ожирением страдают этим заболеванием, что тесно связано с развитием резистентности к инсулину и диабетом 2-го типа. Она может привести к более серьезным осложнениям, таким как цирроз или печеночная недостаточность.