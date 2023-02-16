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11:31, 16 февраля 2023Путешествия

Популярное островное государство отменило все въездные ограничения для россиян

Власти Фиджи отменили все ограничения по COVID-19 для туристов

Фото: unsplash

Власти островного государства Фиджи отменили все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом пишет Fiji Sun.

Отмечается, что теперь для посещения популярной пляжной страны путешественникам не понадобятся сертификаты о прохождении вакцинации и медицинская страховка.

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Кроме того, по данным издания, собирающимся на Фиджи туристам не придется сдавать тесты на коронавирусную инфекцию перед поездкой.

Ранее в феврале власти Эфиопии упростили визовые правила для российских туристов. Теперь путешественники смогут оформить визу в африканскую страну в аэропорту Аддис-Абебы. Уточняется, что новые правила (виза по прибытии) были приняты с целью облегчить россиянам получение въездных документов.

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Фариза Бацазова
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