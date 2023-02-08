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09:32, 8 февраля 2023Путешествия

Популярная пляжная страна упростила визовые правила для россиян

АТОР: россияне смогут оформить визу в Эфиопию в аэропорту Аддис-Абебы

Фото: unsplash

Власти Эфиопии упростили визовые правила для российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представительство авиакомпании Ethiopian Airlines в Москве.

Теперь путешественники смогут оформить визу в популярную пляжную страну в аэропорту Аддис-Абебы. Отмечается, что новые правила — виза по прибытию — были приняты с целью облегчить россиянам получение въездных документов.

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«До этого нововведения визу в Эфиопию с 2021 года можно было получить в посольстве в Москве. Да, процесс не занимал много времени, но не всем подходил такой вариант. Можно было оформить и электронную визу, но и тут у многих россиян возникали сложности. Поскольку оплатить ее можно было только картой международных платежных систем», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

В АТОР уточнили, что для оформления визы туристам потребуются две цветные фотографии. Стоимость визы составляет 52 доллара (3,6 тысячи рублей) за однократную визу со сроком действия до 30 дней и 72 доллара (5,1 тысячи рублей) за однократную визу со сроком действия до 90 дней.

Ранее в феврале Россия захотела возобновить полеты в ряд стран Африки и Азии — отечественных перевозчиков призвали рассмотреть возможность организации прямых рейсов по недоступным россиянам из-за западных санкций направлениям. Среди них — НепалЮАР, Эфиопия, КенияНамибияСенегалТанзанияУганда и Маврикий.

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Валентина Процкова
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