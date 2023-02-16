ГД приняла в I чтении законопроект о штрафах за неправильное обращение с навозом

Госдума приняла в I чтении проект закона о штрафах за неправильное обращение с навозом

Госдума приняла в I чтении проект закона о штрафах за неправильное обращение с навозом. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, в случае неправильного обращения с навозом, штрафы могут составить до 350 тысяч рублей. Такой размер штрафа предусмотрен для юридических лиц в случае нарушения правил хранения, перевозки, обработки или реализации животного помета, для должностных лиц штраф будет составлять до 40 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей — до 60 тысяч.

Законом также предусмотрена санкция в виде приостановки деятельности предприятия в случае повторного нарушения правил.

Сам закон о навозе рассматривался в Думе еще в 2022 году. Тогда парламентарии проголосовали за него в первом чтении. Во время слушаний один из авторов инициативы, депутат от КПРФ Владимир Кашин заявлял, что сам работал агрономом и всегда знал, сколько у него отходов. Так он напомнил о важности учета навоза, но призвал не бюрократизировать этот процесс.