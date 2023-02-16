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15:07, 16 февраля 2023Ценности

Парикмахер назвал лучшие стрижки для седых волос

Парикмахер Анджело Валлильо назвал боб лучшей стрижкой для седых волос

Фото: Shutterstock

Парикмахер Анджело Валлильо назвал лучшие стрижки для седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам стилиста, на обладательницах седины будут хорошо смотреться боб (стрижка с удлиненными к лицу и объемными на затылке прядями — прим. «Ленты.ру») или асимметричные прически. При этом Валлильо отметил, что перед процедурой необходимо проконсультироваться с мастером, поскольку данные стрижки могут не подойти по форме лица. «Иногда более длинные волосы у пожилых женщин все еще могут выглядеть великолепно», — пояснил он.

Чтобы добиться нужного эффекта, необходимо тщательно ухаживать за волосами. Так, эксперт объяснил, что для прядей подобного типа необходимо использовать шампуни и кондиционеры с осветляющими компонентами. «Тогда в окрашивании вы можете добавить обрамление — цвет вокруг передней части волос, усилив тем самым глубину седины», — добавил Валлильо.

В январе парикмахеры Дайан Гризель и Лиза Эбби дали советы по закрашиванию седины в домашних условиях. В первую очередь перед процедурой специалисты предложили нанести краситель только на одну прядь. При этом они отметили, что сделать тестовое окрашивание необходимо не только на волосах вдоль шеи, но и на макушке.

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Мария Винар
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