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16:28, 16 января 2023Ценности

Парикмахеры дали советы по закрашиванию седины в домашних условиях

Парикмахеры Гризель и Эбби посоветовали протестировать краску на одной пряди волос

Фото: Shutterstock

Парикмахеры Дайан Гризель и Лиза Эбби дали советы по закрашиванию седины в домашних условиях. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

В первую очередь перед процедурой специалисты предложили нанести краситель только на одну прядь. При этом они отметили, что сделать тестовое окрашивание нужно не только на волосах вдоль шеи, но и на макушке. Также эксперты заявили, что необходимо обращать внимание на цвет краски. «Если у вас отросла седина на корнях, то выберите оттенок, близкий к вашему естественному цвету волос, или максимум на один-два тона светлее. Если у вас волосы полностью седые, то вы можете выбрать любой цвет, который вам нравится», — пояснила Эбби.

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Вдобавок собеседницы издания посоветовали не использовать весь продукт за раз и не смывать его раньше положенного времени, которое указано на упаковке. По их словам, таким образом возрастает риск получить медный оттенок, или сам цвет очень быстро исчезнет.

Кроме того, стилисты порекомендовали перед процедурой защитить поверхность предметов в комнате, в частности пол и стены, накрыв их старой занавеской для душа или полотенцем. В то же время по окончанию окрашивания авторы материала обратили внимание читателей на соответствие цвета бровей с волосами. «Добавьте к остаткам краски всего каплю теплой воды. При нанесении ее на брови используйте ватную палочку», — заключила Гризель.

В сентябре 2022 года редакторы портала Best Life совместно со стилистами раскрыли способы скрыть седые волосы. Парикмахер салона красоты Sally Beauty в Техасе Грегори Паттерсон посоветовал замаскировать данную проблему с помощью процедуры осветления прядей.

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Мария Винар
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Парикмахеры дали советы по закрашиванию седины в домашних условиях
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