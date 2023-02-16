В ВСУ заметили бойца с шевроном ИГ

Украинский военный с шевроном ИГ попал в эфир датского телеканала DRTV

Датский телеканал DRTV выпустил материал про украинских военных, и в кадр попал боец с шевроном «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России международная террористическая организация). На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На плече одного из солдат оказалась черная нашивка с флагом ИГ. В репортаже говорится, что на Украине воюют бойцы из «чеченских группировок, базирующихся в повстанческих районах Сирии, а также из традиционных сепаратистских группировок Европы».

Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными, что США привлекают наемников из «Исламского государства» для участия в боевых действиях на Украине. Глава пресс-бюро ведомства Сергей Иванов пояснял, что при содействии американских спецслужб около 60 боевиков ИГ в возрасте 20-25 лет были освобождены из тюрем, находящихся под контролем сирийских курдов, их отправили на обучение в район военной базы США «Эт-Танф» у границы Сирии с Иорданией и Ираком, а затем намеревались перебросить на Украину.

В октябре 2022 года стало известно, что ичкерийцы («Чеченская республика Ичкерия» — запрещенная в России террористическая организация) из батальона имени Шейха Мансура, воющего на стороне ВСУ, пытаются освободить из российской тюрьмы боевика ингушского происхождения Тимура Тумгоева. Известно, что Тумгоев воевал в Сирии на стороне ИГ, затем участвовал в боевых действиях на Украине. В настоящий момент он отбывает наказание во Владимирской области.