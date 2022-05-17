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Российская разведка обвинила США в привлечении наемников из ИГ на Украину

Глава пресс-бюро СВР Иванов заявил о привлечении США наемников из ИГ на Украину

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными, что США привлекают наемников из запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) для участия в боевых действиях на Украине. Об этом заявил глава пресс-бюро ведомства Сергей Иванов, передает ТАСС.

По его словам, в апреле при содействии американских спецслужб около 60 боевиков ИГ в возрасте 20-25 лет были освобождены из тюрем, находящихся под контролем сирийских курдов. В СВР имеется информация, что их отправили на обучение в район военной базы США «Эт-Танф» у границы Сирии с Иорданией и Ираком, после чего боевиков перебросят на Украину. В ведомстве указали, что там одновременно проходят подготовку до 500 джихадистов. Из выходцев с Закавказья и Центральной Азии формируются спецотряды, нацеленные на диверсионно-террористические акции против российских военнослужащих в Сирии и на Украине, отметил Иванов.

СВР заявила, что США готовы даже спонсировать международные террористические группировки для достижения своих геополитических целей.

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Любовь Ширижик
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