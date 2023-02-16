Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:41, 16 февраля 2023Россия

Блокадница сварилась заживо в квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге блокадница заживо сварилась в ванной

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге пенсионерка заживо сварилась в собственной квартире. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

Уточняется, что погибшая была жительницей блокадного Ленинграда и ветераном труда. Пожилая россиянка проживала в квартире на Штурманской улице одна. Она решила принять ванну, набрала воду и легла. В это время прорвало трубу с горячей водой. Из-за сильного давления смеситель вырвало, а 95-летняя женщина не смогла подняться и вовремя встать из кипятка.

Женщина получила ожоги, несовместимые с жизнью.

Ранее в антикафе «Типичный Питер» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга заживо сварились двое мужчин. Их тела обнаружили плавающими в кипятке, хлынувшем из прорвавшейся трубы горячего водоснабжения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Лечащий врач рассказал о значительном улучшении состояния Костомарова
На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Кременчуге
Уничтожение катера с десантом ВСУ российскими артиллеристами попало на видео
Названы помогающие избежать преждевременного старения советы по уходу за кожей
Популярное островное государство отменило все въездные ограничения для россиян
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Россиянам назвали лучший цвет костюма для собеседования
Девочка сломала позвоночник в московском детском саду
Москвичи отвернулись от новостроек
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 36 тысяч
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.