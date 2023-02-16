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02:30, 16 февраля 2023Мир

Военный вертолет потерпел крушение в США

BNO News: военный вертолет UH-60 Black Hawk потерпел крушение в штате Алабама
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Staff Sgt. Tawny Schmit / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный вертолет UH-60 Black Hawk потерпел крушение в американском штате Алабама. Об этом сообщает телеканал BNO News.

По данным канала, вертолет разбился на трассе около города Хантсвилл около 15:00 по местному времени (00:00 16 февраля по московскому). Отмечается, что автомобили на шоссе не пострадали.

В результате произошедшего выживших нет, заявили официальные лица. Точное число жертв на данный момент неизвестно.

В феврале прошлого года четыре человека погибли в результате крушения вертолета Sikorsky S-61N Военно-морских сил (ВМС) США в районе острова Кауаи на Гавайях. Отмечалось, что его использовали в рамках учебной операции. Как рассказал свидетель произошедшего, вертолет качнуло вправо, а затем он накренился носом вниз и стал падать на большой скорости.

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Марина Совина
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