На Гавайях разбился вертолет ВМС США

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета Военно-морских сил (ВМС) США в районе острова Кауаи (на Гавайях). Об этом пишет The New York Post

Воздушное судно разбилось возле гавайского военно-морского объекта на южной оконечности острова утром 22 февраля. Вертолет Sikorsky S-61N был арендован у компании Croman Corporation, его использовали в рамках учебной операции.

«Что-то заставило этот вертолет набрать скорость и упасть... Его качнуло вправо, а затем он накренился носом вниз и стал падать на большой скорости — это произошло буквально за секунду», — рассказал свидетель произошедшего Крис Тернер.

21 февраля военный самолет ВВС Ирана потерпел крушение в районе города Тебриз на северо-западе страны. Воздушный борт разбился в районе города Тебриз рядом со спортивным комплексом. Он врезался в стену школы, которая на тот момент была закрыта из-за пандемии коронавируса. В результате аварии погиб один прохожий и двое членов экипажа.