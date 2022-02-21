На Ближнем Востоке потерпел крушение военный самолет

Военный самолет ВВС Ирана потерпел крушение в районе города Тебриз на северо-западе страны, сообщает агентство Tasnim.

Воздушный борт разбился в районе города Тебриз рядом со спортивным комплексом и школой, которая на тот момент была закрыта. В результате аварии погиб один прохожий и двое членов экипажа. О причинах инцидента не сообщалось.

17 февраля на Ближнем Востоке разбился вертолет ВВС Сирии. Причиной крушения, по предварительной информации, стала техническая неисправность машины. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Ранее в феврале сообщалось, что один сирийский военный погиб, еще пятеро ранены в результате атаки со стороны армии Обороны Израиля по сирийским объектам ПВО.