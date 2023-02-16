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17:03, 16 февраля 2023Из жизни

Мать спасла сына от гибели в пасти леопарда

The Times of India: в Индии мать отпугнула напавшего на ее сына леопарда серпом

Фото: unsplash

Жительница деревни в индийском штате Уттар-Прадеш спасла ребенка от гибели в пасти леопарда. Об этом сообщает The Times of India.

Сантареш Деви работала на поле сахарного тростника, когда хищник напал на ее сына Тикендру Саини, игравшего неподалеку. Мальчик закричал, его услышала мать и бросилась на помощь с серпом в руках. Женщина размахивала серпом, пытаясь отпугнуть леопарда, пока тот не отпустил мальчика и не убежал.

После нападения у ребенка остались серьезные раны на голове, шее и животе. Мать на руках принесла истекающего кровью сына в деревню. Его госпитализировали в критическом состоянии, сейчас его лечат в больнице города Ришикеш.

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Сотрудник управления лесного хозяйства призвал фермеров быть бдительными во время работы на полях и заявил, что пострадавшим будет выплачена компенсация. Он добавил, что в месте, где произошло нападение, теперь установлена ловушка.

Ранее сообщалось, что в Индии леопард пробрался в здание суда и ранил несколько человек. Полиция и представители суда сумели задержать разъяренное животное и посадить его в клетку.

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Алиса Удовик
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