Леопард ворвался в зал суда и напал на участников заседания

India.com: леопард пробрался в здание суда и ранил несколько человек

Судебное заседание в индийском округе Газиабад, штат Уттар-Прадеш, было прервано, когда дикий леопард ворвался в здание суда и ранил несколько человек. Об этом сообщает India.com.

Разъяренный леопард пробрался в здание суда и зашел в заполненный посетителями зал на первом этаже, где велось заседание. В помещении началась паника, когда хищник напал на несколько человек. Травмы получили по меньшей мере трое участников заседания.

Полиция и представители суда сумели сдержать разъяренное животное и посадить его в клетку.

Пострадавших от нападения леопарда доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Индии леопард пробрался в город Джорхат, штат Ассам, напал на людей и устроил погром. По данным местных властей, не менее 15 горожан были ранены леопардом, включая трех сотрудников Департамента лесного хозяйства, которые пытались поймать его. The Times of India пишет, что среди пострадавших есть дети.

