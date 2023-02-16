Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во вранье о Минских соглашениях

Лукашенко обвинил Меркель и Олланда во вранье о подписании Минских соглашений для отсрочки

Экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель врут о том, что подписывали Минские соглашения ради предоставления Украине времени для подготовки к конфликту с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, в Минских соглашениях «не было никакого обмана», а слова Олланда и Меркель об обратном являются частью тренда.

«Сейчас Олланд и Меркель хотят показать, что они сыграли важную роль в том, что Украина держится, что дали возможность Украине подготовиться к войне. В те времена все верили, что надо идти путем Минских соглашений... Сегодня и Олланд, и Меркель врут. И [бывший президент Украины Петр] Порошенко тоже врет. Потому что сегодня не модно говорить о том, что было в Минске. Не модно. Вот и вся проблема», — пояснил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что бывший помощник президента России Владислав Сурков дал интервью о специальной военной операции на Украине, из которого следует, что при работе над Минскими соглашениями он изначально не исходил из того, что они должны быть выполнены.