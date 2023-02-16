Американский чиновник удалил фото нашивки с изображением Бандеры

Американский чиновник Массаро удалил фото нашивки с Бандерой из-за друга из Польши

Старший политический советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро удалил фото нашивки с изображением Степана Бандеры в своем Twitter. Об этом он сообщил в своем аккаунте.

«Удалено по просьбе хорошего польского друга. Да благословит Господь польско-украинскую дружбу, и пусть она останется крепкой навсегда», — написал он.

На фото Массаро позирует в зеленой кофте с нашивкой, на которой изображен Бандера, а под портретом размещена эмблема «Тризуба» (запрещенная в России экстремистская организация).

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), которая действовала в основном на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году националист был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

В августе прошлого года Пола Массаро призвали выучить историю после публикации карты России и попытки уличить Москву в колониализме.