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07:11, 16 февраля 2023Мир

Американский чиновник удалил фото нашивки с изображением Бандеры

Американский чиновник Массаро удалил фото нашивки с Бандерой из-за друга из Польши

Фото: @apmassaro3

Старший политический советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро удалил фото нашивки с изображением Степана Бандеры в своем Twitter. Об этом он сообщил в своем аккаунте.

«Удалено по просьбе хорошего польского друга. Да благословит Господь польско-украинскую дружбу, и пусть она останется крепкой навсегда», — написал он.

На фото Массаро позирует в зеленой кофте с нашивкой, на которой изображен Бандера, а под портретом размещена эмблема «Тризуба» (запрещенная в России экстремистская организация).

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), которая действовала в основном на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году националист был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

В августе прошлого года Пола Массаро призвали выучить историю после публикации карты России и попытки уличить Москву в колониализме.

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Марина Совина
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