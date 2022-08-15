Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американского чиновника призвали выучить историю после публикации карты России

Американского чиновника Массаро призвали выучить историю после публикации с картой России

Изображение: @apmassaro3

Старшего политического советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро призвали выучить историю после публикации карты России. Чиновник опубликовал карту в Twitter и попытался уличить Москву в колониализме.

На карте в посте политика показано, насколько увеличилась территория России с 1471 года. «Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм?» — высказался он. В ответ пользователи соцсети высмеяли Массаро и сочли его недостаточно эрудированным.

«Вы выглядите смешным. Вы должны взглянуть на историю США в тот же временной период и после этого спрашивать о колониализме», — призвал один из комментаторов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российский политик погиб при обстреле в ДНР
Обсчитанный кассиром мужчина 22 года судился из-за 20 рупий и выиграл
Популярная пляжная страна продлит визы для туристов
Канадский хоккеист рассказал о реакции семьи на переезд в Россию
В Госдуме отреагировали на отказ литовского банка принимать рубли за транзит
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
В сети появились фото Пригожина после сообщений о его гибели
«АвтоВАЗ» начал производство Niva без подушек безопасности
Канцлер Германии призвал не ограничивать выдачу виз россиянам
Блогерша не последовала советам по уходу за тату и показала страшные последствия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.