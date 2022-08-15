Американского чиновника призвали выучить историю после публикации карты России

Американского чиновника Массаро призвали выучить историю после публикации с картой России

Старшего политического советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро призвали выучить историю после публикации карты России. Чиновник опубликовал карту в Twitter и попытался уличить Москву в колониализме.

На карте в посте политика показано, насколько увеличилась территория России с 1471 года. «Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм?» — высказался он. В ответ пользователи соцсети высмеяли Массаро и сочли его недостаточно эрудированным.

«Вы выглядите смешным. Вы должны взглянуть на историю США в тот же временной период и после этого спрашивать о колониализме», — призвал один из комментаторов.