Захарова предупредила США о возможном разрыве отношений

Захарова: если США признают Россию спонсором терроризма, об отношениях стран можно забыть

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала условие для разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном. Это произойдет, если Конгресс США объявит Россию «страной-спонсором терроризма», предупредила она. Об этом сообщает РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что Соединенные Штаты осознают все последствия подобного решения, иначе об отношениях с Россией можно будет забыть.

Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено Мария Захарова Официальный представитель МИД России

До этого директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев также говорил, что Москва предупредила Вашингтон об опасности пересечения точек невозврата, после которых может произойти разрыв дипломатических отношений, и предостерег американцев от необдуманных шагов.

В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию "страной-спонсором терроризма". Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена Александр Дарчиев Директор департамента Северной Америки МИД России

Позиция США

8 августа сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм потребовали признать Россию спонсором терроризма. Грэм заявила, что сенаторы работают над тем, чтобы «наложить больше санкций» на Москву. По ее словам, американская сторона намерена внести Россию в список государств — спонсоров терроризма. Это, по ее словам, покажет миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины.

В то же время, по данным газеты The New York Times, госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется попыткам признать Россию страной, являющейся «спонсором терроризма». Администрация президента США Джо Байдена с осторожностью относится к этой идее, несмотря на решительные призывы Конгресса и просьбы властей Украины.

По мнению Блинкена, с практической точки зрения данный шаг не имеет смысла, поскольку санкции, которые уже наложены на Россию США и их союзниками, «абсолютно соответствуют последствиям, которые могли бы последовать в случае признания ее государством-спонсором терроризма».

В Госдепартаменте считают признание России «государством-спонсором терроризма» «ядерным вариантом» (nuclear option), который, по мнению аналитиков, может раз и навсегда разорвать все немногие оставшиеся дипломатические связи администрации Байдена с Москвой. Блинкен посчитал важным сохранить их.

Ситуация вокруг Латвии

11 августа парламент Латвии официально признал Россию «государством, спонсирующим терроризм», а ее действия на Украине — «терроризмом». Тамз аявили, что якобы Москва на протяжении многих лет поддерживает и оказывает косвенную и прямую поддержку «террористическим режимам», таким как правительство Башара Асада в Сирии.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила инициаторов этого решения в неонацизме и «животной ксенофобии», подчеркнув при этом, что под ним «нет никакой фактуры». Кроме того, ведомство призвало Латвию прекратить заниматься провокациями, а решение ее парламента назвали противоречащим международному праву.

Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан МИД России

В свою очередь, член Совета Федерации Сергей Цеков анонсировал ответные меры в отношении Латвии, которые, по его мнению, в первую очередь будут носить экономический характер. Он уточнил, что речь может идти о запрете транзита грузов по территории России. Цеков назвал принятое сеймом Латвии решение выходящим за все рамки.

Член комитета по международным делам Мария Бутина отметила, что Латвия не является самой влиятельной страной в Евросоюзе, однако ответить на признание России спонсором терроризма необходимо.