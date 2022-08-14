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В МИД назвали условие для прекращения отношений между Россией и США

МИД: если США объявит РФ спонсором терроризма, об отношениях между странами можно забыть

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Конгресс США объявит Россию «страной-спонсором терроризма», то об отношениях между Москвой и Вашингтоном можно забыть. О таком условии сообщает РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве понадеялись, что Соединенные Штаты понимают все последствия подобного решения.

«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», — сказал Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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Варвара Кошечкина
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