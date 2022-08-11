В МИД России обвинили Латвию в животной ксенофобии

Представитель МИД Мария Захарова обвинила сейм Латвии в «животной ксенофобии» и неонацизме

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала решение сейма Латвии, объявившего РФ «спонсором терроризма». Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Дипломат обвинила инициаторов этого решения в неонацизме и «животной ксенофобии», подчеркнув при этом, что под ним «нет никакой фактуры».

11 августа сейм Латвии официально объявил Россию «государством, спонсирующим терроризм», и призвал страны Европейского союза (ЕС) прекратить выдачу туристических и въездных виз россиянам и гражданам Белоруссии.

После этого сенатор Совета Федерации Сергей Цеков анонсировал ответные меры в отношении Латвии, которые, по его мнению, в первую очередь будут носить экономический характер. Он уточнил, что речь может идти о запрете транзита грузов по территории России.