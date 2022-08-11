Латвия объявила Россию спонсором терроризма

Сейм Латвии объявил Россию спонсором терроризма и призвал прекратить выдачу виз россиянам

Сейм Латвии официально объявил Россию государством, спонсирующим терроризм. В сообщении, опубликованном на сайте парламента, также говорится, что страны Евросоюза (ЕС) должны немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз россиянам и гражданам Белоруссии.

Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Россия долгие годы прямо и косвенно поддерживает террористические режимы и организации. Он назвал страну «крупнейшим поставщиком оружия режиму Башара Асада в Сирии».

«На Украине Россия избрала подобный образ поведения — жестокий, аморальный и противоправный», — говорится в принятом заявлении сейма.

Достигая политических целей войной, Россия стремится запугать и деморализовать народ Украины и ее Вооруженные силы, а также парализовать государственную дееспособность Рихардс Колс председатель комиссии сейма по иностранным делам

Реакция России

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков анонсировал ответные меры, которые, по его мнению, в первую очередь будут носить экономический характер. «Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для нее болезненные», — считает Цеков. Сенатор уточнил, что речь может идти о запрете транзита грузов по территории России.

Член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина заявила, что Латвия не является самой влиятельной страной в Евросоюзе, однако ответить на признание России спонсором терроризма необходимо. Депутат добавила, что Латвия отрабатывает поставленную Западом повестку, стремясь навредить России. Необходимо держаться стойко, но свою позицию высказать однозначно, заключила она.

Страны Прибалтики уже предлагали прекратить выдачу виз россиянам

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости прекратить выдачу виз гражданам России. Таким образом она поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского.

Каллас напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, однако у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию. Она призвала полностью прекратить туризм из России. «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила эстонский премьер.

Посольство Латвии, в свою очередь, разрешило выдавать визы россиянам только в случае похорон близких родственников.