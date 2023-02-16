Артемий Лебедев назвал главную проблему русских

Артемий Лебедев счел, что русские по менталитету скорее являются азиатами, чем европейцами

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал главной проблемой русских людей схожесть менталитета с образом мышления азиатов в сочетании с европейской внешностью. На эту тему он порассуждал в обзоре новостей на YouTube.

Комментируя популярность в России эзотерики, Лебедев выразил уверенность в том, что русские очень склонны к мистике и, по сути, являются скорее язычниками.

«И вообще, главная проблема русских людей в том, что они похожи на европейцев, а на самом деле являются азиатами. (...) Мы абсолютные азиаты, но выглядим как европейцы, поэтому от нас короткое замыкание и у азиатов, и у европейцев», — счел блогер. Он также указал, что если бы у русских людей была азиатская внешность, им было бы гораздо проще адаптироваться.

Ранее Лебедев сравнил свободу в России и странах Запада. Блогер заявил, что у россиян «во всех смыслах слова» гораздо больше свобод, чем у граждан западных государств.