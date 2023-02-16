Нелепый наряд Джулии Фокс на Неделе моды стал мемом в сети

Платье Джулии Фокс с аппликацией в виде пуделя развеселило пользователей сети

Американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет в ярком наряде и развеселила пользователей сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Знаменитость прошла по улицам Нью-Йорка, в котором проводится Неделя моды, в платье длины макси розового цвета с пайетками и объемной аппликацией в виде белого пуделя. В качестве обуви телезвезда выбрала босоножки на высокой платформе и каблуке, а от аксессуаров предпочла отказаться. Вдобавок она обесцветила брови.

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Читатели издания не оценили дизайн платья Фокс, из-за чего она быстро стала мемом в сети. «Какой треш», «Когда ее 15 минут славы закончатся?», «Спасибо, что хотя бы прикрыла тело», «Ужасно», — высказывались многочисленные пользователи сети в комментариях под размещенными кадрами.

Ранее в феврале Джулия Фокс также посетила Неделю моды в образе лошади и привлекла внимание фотографов. Знаменитость прошлась по улицам города в кожаном наряде черного цвета из оголявшего грудь кроп-топа с капюшоном и длинными рукавами в виде перчаток, а также юбки макси с вырезами на ягодицах. Костюм украшал длинный конский хвост, а в качестве обуви телезвезда выбрала сапоги на низком каблуке.