Джулия Фокс прошлась по улице в оголяющей ягодицы юбке с лошадиным хвостом

Актриса Джулия Фокс появилась на Неделе моды в оголяющей ягодицы юбке с лошадиным хвостом

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в образе лошади и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

33-летняя знаменитость прошлась по улицам города в кожаном наряде черного цвета из оголявшего ее грудь кроп-топа с капюшоном и длинными рукавами в виде перчаток, а также юбки-макси с вырезами на ягодицах. Костюм украшал длинный конский хвост, а в качестве обуви телезвезда выбрала сапоги на низком каблуке.

При этом в руках бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста держала сумку люксового бренда Thom Browne в форме лисы с аналогичным пышным хвостом за 3300 долларов (245 тысяч рублей). Волосы Фокс были распущены, а на ее лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках с длинными стрелками на веках.

Ранее в феврале Джулия Фокс в интервью журналу Elle рассказала о пережитых пластических операциях и косметологических процедурах. Знаменитость призналась, что делала липосакцию. Кроме того, по словам телезвезды, она прибегла к инъекциями ботокса.