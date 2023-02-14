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11:27, 14 февраля 2023Ценности

Джулия Фокс призналась в наличии пластики

Американская актриса и модель Джулия Фокс призналась в наличии пластики тела

Фото: Dominik Bindl / Getty Images

Американская актриса и модель Джулия Фокс в интервью журналу Elle рассказала о пережитых пластических операциях и косметологических процедурах.

33-летняя знаменитость заявила, что делала липосакцию, при этом не уточнила части тела, из которых удаляли жировые отложения.

Кроме того, по словам телезвезды, она прибегла к инъекциями ботокса, чтобы избавиться от возрастных изменений на коже, а именно морщин на лице. В наличии других вмешательств Фокс не призналась.

При этом актриса заявила, что не исключает повторного обращение к хирургам или косметологам в будущем.

Ранее Джулия Фокс приняла участие в показе люксового бренда Alexander Wang в откровенном образе и привлекла внимание фотографов.

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Майя Пономаренко
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