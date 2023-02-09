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14:02, 9 февраля 2023Ценности

Джулия Фокс прошлась по подиуму в прозрачном платье с голой грудью

Модель Джулия Фокс прошлась по подиуму на показе Alexander Wang с голой грудью

Фото: Evan Agostini / Invision / East News

Американская актриса и модель Джулия Фокс приняла участие в показе люксового бренда Alexander Wang в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Vogue.

33-летняя знаменитость прошлась по подиуму на дефиле, которое состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в блестящем оверсайз-пиджаке, надетом поверх прозрачного мини-платья. На размещенных кадрах видно, что ткань наряда демонстрирует голую грудь телезвезды, которая отказалась от нижнего белья. В качестве обуви для нее подобрали прозрачные босоножки, а на губы нанесли ярко-красную помаду.

Джулия Фокс не в первый раз выходит в свет в подобной одежде. Ранее в феврале бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста появилась на публике в обнажающем тело наряде. Актриса посетила вечеринку в платье, созданном из обрезков поясов джинсов. Ее образ дополнили оверсайз-куртка, ботильоны и небольшая сумка из денима.

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Майя Пономаренко
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