Джулия Фокс прошлась по подиуму в прозрачном платье с голой грудью

Модель Джулия Фокс прошлась по подиуму на показе Alexander Wang с голой грудью

Американская актриса и модель Джулия Фокс приняла участие в показе люксового бренда Alexander Wang в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Vogue.

33-летняя знаменитость прошлась по подиуму на дефиле, которое состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в блестящем оверсайз-пиджаке, надетом поверх прозрачного мини-платья. На размещенных кадрах видно, что ткань наряда демонстрирует голую грудь телезвезды, которая отказалась от нижнего белья. В качестве обуви для нее подобрали прозрачные босоножки, а на губы нанесли ярко-красную помаду.

Джулия Фокс не в первый раз выходит в свет в подобной одежде. Ранее в феврале бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста появилась на публике в обнажающем тело наряде. Актриса посетила вечеринку в платье, созданном из обрезков поясов джинсов. Ее образ дополнили оверсайз-куртка, ботильоны и небольшая сумка из денима.