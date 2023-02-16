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23:19, 16 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о начале российского наступления

ВВС News: президент Украины Зеленский заявил о начале масштабного российского наступления
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Масштабное российское наступление» уже началось. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC News.

По его словам, «российские атаки уже происходят с нескольких направлений». При этом глава украинского государства не привел никаких подробностей.

Как считает Зеленский, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут продолжать сопротивление до тех пор, пока не смогут начать контрнаступление. Он также исключил возможность отказа от каких-либо территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

В декабре 2022 года Зеленский назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории страны. Политик заявил, что первый шаг заключается в предоставлении Украине современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет. Второй шаг — оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в 2023 году, в частности обеспечение надежной защиты украинской энергетики от ударов.

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Марина Совина
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