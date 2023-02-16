БЕЛТА: бывший главный редактор NEXTA Протасевич признал свою вину перед началом суда

Один из фигурантов уголовного дела против представителей признанной в Белоруссии террористической организации NEXTA Роман Протасевич полностью признал свою вину перед началом суда. Слова бывшего главного редактора передает агентство БЕЛТА в своем Telegram.

«Да, в полном объеме», — сказал Протасевич, отвечая на вопрос журналистов о том, согласен ли он с предъявленными статьями. «Я готов морально и психологически к любому исходу», — отметил обвиняемый на опубликованном видео в Telegram-канале агентства «Минск-новости». Протасевич подчеркнул, что от него ничего не зависит.

Согласно информации БЕЛТА, уголовное дело против основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его экс-коллеги Яна Рудика Минский областной суд рассматривает в порядке специального производства. Обвиняемым инкриминируется совершение не менее 1586 преступлений, уточнило агентство.

Ранее стало известно, что Путило находится в Польше, в 2021 году Минск запросил экстрадицию оппозиционера, но получил отказ. Отмечается, что и Рудик также покинул Белоруссию. Им вменяют разжигание социальной вражды, организацию массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти. Протасевич является единственным из группы, кто сейчас находится в Белоруссии.