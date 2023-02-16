Москвичи отвернулись от новостроек

Росреестр: число сделок с новостройками в Москве сократилось на 20 процентов

В январе 2023 года число заключенных в Москве договоров долевого участия (ДДУ) сократилось на 20,6 процента по сравнению с результатом аналогичного периода 2022 года. О том, что жители столицы отвернулись от квартир в новостройках, сообщает Росреестр, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в январе в Москве было зарегистрировано 8,1 тысячи ДДУ в строительстве жилой и нежилой недвижимости против 10,2 тысячи в первом месяце прошлого года. На рынке жилой недвижимости Москвы в январе зарегистрировали 5,7 тысячи первичных сделок — на 15,2 процента меньше, чем в январе 2022 года. В нежилом сегменте было заключено 2,3 тысячи ДДУ, что на 31,2 процента ниже показателя прошлого года.

При этом руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что интерес покупателей к квартирам и коммерческим помещениям в столичных новостройках сохраняется. «В прошлом году Росреестр фиксировал нетипичный всплеск активности в первый месяц года, в текущем — результат января превышает все значения с 2013 по 2022 годы», — рассказал он.

Майданов добавил, что Москва сохраняет лидирующие позиции по числу сделок с новостройками по сравнению с другими субъектами Центрального федерального округа. На столицу пришлось 40 процентов от общего количества заключенных в ЦФО ДДУ.

Ранее сообщалось, что в январе спрос на московские новостройки упал до минимума за последние шесть лет. По данным ЦИАН, пропорционально спросу сократилась и совокупная месячная выручка девелоперов в регионе — она уменьшилась на 27 процентов и достигла 100,8 миллиарда рублей.