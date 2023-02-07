Спрос на новостройки в Москве упал до минимума за шесть лет

ЦИАН: спрос на новостройки в Москве оказался минимальным за шесть лет

В январе 2023 года на первичном рынке жилья в Московском регионе зарегистрировали 8,3 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — спрос на новостройки в этот период оказался минимальным за последние шесть лет. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру.»

По сравнению с январем 2022 года, как отмечают специалисты, показатель снизился на треть. Пропорционально спросу сократилась и совокупная месячная выручка девелоперов в регионе — она уменьшилась на 27 процентов и достигла 100,8 миллиарда рублей.

Аналитики добавили, что цены на первичном рынке продолжают стагнировать — за месяц средняя цена одного квадратного метра в новостройках Московского региона (без учета премиальных сегментов) снизилась на 0,6 процента относительно декабря 2022 года, до 258,7 тысячи рублей.

Уточняется, что средние цены на строящиеся объекты в старых границах столицы выросли в январе на 0,4 процента, до 343,5 тысячи рублей за «квадрат», в новых — на 0,2 процента, до 229,8 тысячи рублей за «квадрат», а в Подмосковье — снизились на 1,1 процента, до 161,4 тысячи рублей за «квадрат».

При этом доля ипотечных сделок в регионе, по оценкам ЦИАН, остается на рекордно высоком уровне второй половины 2022 года и достигает 82 процентов. В январе 2022-го на сделки с привлечением заемных средств приходилось 65 процентов. Тенденцию к сохранению высокой доли кредитования в ЦИАН объяснили одобренными в декабре кредитами по старым условиям.

Ранее стало известно, что россияне начали в 2,4 раза медленнее гасить проблемную ипотеку. По итогам 2022 года показатель составлял 8 процентов, а по итогам предшествующего ему года — 19 процентов. Сумма проблемных жилищных кредитов в банках за прошедший год сократилась на 5,6 миллиарда рублей, тогда как в 2021-м — на 15 миллиардов рублей.