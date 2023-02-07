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13:24, 7 февраля 2023Среда обитания

Россияне стали медленнее гасить проблемную ипотеку

«Долговой Консультант»: темпы погашения проблемной ипотеки замедлились

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Темпы сокращения просроченной ипотеки по итогам 2022 года снизились по сравнению с результатом за 2021-й. О том, что россияне стали медленнее гасить проблемные жилищные кредиты, «Ленте.ру» сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

По словам экспертов, темпы сокращения долгов по ипотеке в 2022-м относительно 2021-го замедлились практически в 2,4 раза: по итогам прошедшего года показатель составлял восемь процентов, а по итогам предшествующего ему года — 19 процентов. Сумма проблемных жилищных кредитов в банках за прошедший год сократилась на 5,6 миллиарда рублей, тогда как в 2021-м — на 15 миллиардов рублей.

На начало текущего года проблемной может являться каждая 251-я оформленная ипотека, тогда как год назад таковой была каждая 167-я. Кроме того, в начале января 2023-го совокупный объем просроченных задолженностей находился на уровне в 61,1 миллиарда рублей, а в аналогичный период 2022-го — на уровне 66,7 миллиарда рублей. Наконец, доля просроченных ипотечных ссуд к совокупному ипотечному портфелю сократилась с 0,6 процента в 2021 году до 0,4 процента в 2022 году.

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«Сокращение объема просроченных ипотечных кредитов происходит на фоне увеличения ипотечного портфеля в целом. Несмотря на все сложности, за 2022 год ипотечный портфель в стране вырос на 17,5 процента. Сейчас сложилась ситуация, когда со старыми проблемными кредитами банки уже разобрались, а новые, в которых существенную часть занимает льготная ипотека, еще не стали просроченными. Такой ситуации, безусловно, способствовал и рост цен на недвижимость в конце 2021-го – начале 2022 года: реализация залоговой недвижимости в этот период происходила очень успешно. По некоторым оценкам, в 2022 году рост средних цен на вторичное жилье в России составил 10 процентов. Сейчас во многих местах нашей страны цены на построенное жилье вернулись к уровню 2021 года», — пояснил генеральный директор агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов. Он добавил, что вместе с замедлением роста стоимости квадратного метра недвижимости будут снижаться и темпы сокращения просроченной ипотеки.

В декабре 2022 года эксперты коллекторского агентства «Долговой консультант» пришли к выводу, что россияне стали реже пропускать платежи по ипотеке на покупку строящегося жилья. По их данным, с начала 2022-го объем просроченной ипотеки, оформленной для приобретения квартир в новостройках, сократился на 11 процентов.

Полина Кислицына
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