Британия и Польша договорились о новой военной помощи для Украины

Премьер Британии Сунак и президент Польши Дуда обязались поставить танки Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Польши Анджей Дуда договорились о новой военной помощи для Украины. Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что политики обязались поставить танки Киеву, но когда польский лидер напомнил о призывах украинских властей поставить истребители, британский премьер проявил нерешительность. При этом Сунак заявил, что стороны твердо поддерживают Украину.

В ответ на это Дуда поблагодарил британского лидера за ясную помощь для Киева и поддержку польской безопасности.

Ранее Европарламент призвал Запад дать Украине истребители и ракеты в соответствующей резолюции. Отмечается, что проект резолюции поддержали 444 парламентария, однако он не имеет обязательного характера.