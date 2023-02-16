Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:32, 16 февраля 2023Мир

Британия и Польша договорились о новой военной помощи для Украины

Премьер Британии Сунак и президент Польши Дуда обязались поставить танки Украине

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Польши Анджей Дуда договорились о новой военной помощи для Украины. Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что политики обязались поставить танки Киеву, но когда польский лидер напомнил о призывах украинских властей поставить истребители, британский премьер проявил нерешительность. При этом Сунак заявил, что стороны твердо поддерживают Украину.

В ответ на это Дуда поблагодарил британского лидера за ясную помощь для Киева и поддержку польской безопасности.

Ранее Европарламент призвал Запад дать Украине истребители и ракеты в соответствующей резолюции. Отмечается, что проект резолюции поддержали 444 парламентария, однако он не имеет обязательного характера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило об освобождении 101 солдата из украинского плена
Житель приграничного региона России пострадал при обстреле ВСУ
Раскрыты подробности о взятии в плен пилота коренными жителями Индонезии
В Совфеде оценили идею создания анти-НАТО
Тима Белорусских анонсировал новый альбом после отбывания наказания за наркотики
Врач рассказала о влиянии дефицита витамина D на настроение
В российском городе тысячи человек остались без воды
Махачев призвал Волкановски ответить за обвинения в жульничестве
Психотерапевт объяснил неспособность простить обиду
Внебрачный сын Жириновского отказался признаваться в избиении полицейского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.