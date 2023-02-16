Европарламент призвал Запад дать Украине истребители и ракеты

Депутаты ЕП приняли резолюцию с призывом поставить западные истребители и ракеты Украине

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом поставить западные истребители и дальнобойные ракеты Украине ради защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится на официальном сайте органа.

Проект резолюции поддержали 444 парламентария, против проголосовали 26 депутатов. Отмечается, что резолюция не имеет обязательного характера.

В тексте к резолюции говорится, что «Европарламент поддерживает предоставление Украине военной помощи столько, сколько потребуется», и «призывает серьезно рассмотреть вопрос о поставках Украине западных истребителей, вертолетов и ракетных систем, а также о существенном увеличении поставок боеприпасов».

Ранее госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявила, что Европарламент виноват в эскалации украинского конфликта. «Это все что угодно, только не призыв к миру. Гораздо вероятнее, это большой шаг в сторону военной эскалации», — оценил политик проект резолюции о выражении поддержки Украине.