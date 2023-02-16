Министр обороны США прибыл в Эстонию

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Эстонию

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Эстонию. Об этом сообщает пресс-служба эстонского оборонного ведомства в Twitter.

В аэропорту Остина встретил его эстонский коллега Ханно Певкур с почетным караулом. В Таллине министр проведет встречи с Певкуром и премьер-министром Эстонии Кайей Каллас. Они обсудят поддержку Украины, оборонное сотрудничество между США и Эстонией, а также вопросы, связанные с НАТО.

Кроме того, Остин намерен посетить военный городок Тапа, где дислоцирована пехотная рота армии США с подразделением реактивных систем залпового огня HIMARS.

14 февраля министр обороны США сообщил о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут системы противовоздушной обороны (ПВО), которые поставят Франция и Италия, а также 7,5 миллиарда долларов от Норвегии.