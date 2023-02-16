Появились новые свидетельства по подрыву «Северных потоков»

Журналист из США Дуган представил новые данные по делу о подрыве «Северных потоков»

Появились новые свидетельства по делу о подрыве «Северных потоков». Журналист из США Джон Дуган представил данные со ссылкой на анонимное письмо, передает РИА Новости.

«Я полностью доверяю письму. В нем содержатся подробности, которые мог предоставить только человек, хорошо знакомый с учениями [сил НАТО] Baltops-22 и глубоководным оборудованием. Все было корректно», — сказал он, добавив, что письмо пришло с одноразового ящика электронной почты 2 октября.

Автор письма заявил, что принимал участие в учениях Baltops, когда 15 июня на вертолете прилетела группа американцев в гражданской одежде. Анонимный источник подумал, что они похожи на группу террористов, поскольку у них были странные прически, усы и бороды, а также не было именных жетонов.

Уточняется, что вице-адмирал шестого флота ВМС США и несколько людей в штатском встретили дайверов. У американцев были ребризеры MK-29 с кислородно-гелиевой смесью для погружения на большую глубину. Помимо этого, в их арсенале были небольшие ящики и дорогостоящее высокопрофессиональное оборудование, которое не используют обычные военно-морские подразделения.

В письме также сказано, что водолазы должны были участвовать в учениях по разминированию, чтобы обезвредить противокорабельные мины. При этом они надолго отправились не в район учений и без должного оборудования. «Они покинули лодку в своих ребризерах и исчезли под водой на более чем шесть часов. Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой шесть часов. С новейшими военными системами — три или четыре часа максимум», — говорится в письме.

Ранее Госдепартамент отверг причастность США к взрывам на «Северных потоках». Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что расследование журналиста и правозащитника Сеймура Херша об инциденте «чистая дезинформация».