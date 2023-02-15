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00:22, 16 февраля 2023Мир

Госдеп отверг причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Представитель Госдепа Прайс: США отвергают обвинения в подрыве «Северных потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Соединенные Штаты отвергают обвинения в подрыве российской газотранспортной системы «Северный поток». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, подобные заявления о причастности США к взрывам газопровода являются «чистой дезинформацией». «Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется», — сказал он. Прайс подчеркнул, что США оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции произошел инцидент.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

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Марина Совина
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