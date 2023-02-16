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11:55, 16 февраля 2023Мир

В Польше пожаловались на отказ стран ЕС поддерживать конфискацию активов России

В Польше пожаловались на отказ Западной Европы поддерживать конфискацию российских активов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше пожаловались на отказ Западной Европы поддерживать идею конфискации российских активов. Об этом в эфире Polskie Radio заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

«Честно говоря, [идею конфискации активов] поддерживают мало стран. Страны Центральной и Восточной Европы в целом да, а Западная Европа – Германия, Франция — настроены скептически», — рассказал чиновник.

Ранее постпреды Европейского Союза на встрече в Брюсселе утвердили решение о создании спецгруппы по использованию российских активов.

Глава Евросовета Шарль Мишель счел законной возможность передачи замороженных активов Москвы для восстановления Украины в рамках нового пакета санкций в отношении России. Он также подчеркнул, что европейское объединение намерено продолжать оказывать давление на Кремль.

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Виктория Кондратьева
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