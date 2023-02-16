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07:06, 16 февраля 2023Забота о себе

Врачи рассказали о неожиданной пользе влюбленности и секса для здоровья

Врачи заявили, что секс и любовь стимулируют иммунитет и ведут к долголетию

Фото: unsplash

О неожиданной пользе секса, состояния влюбленности и любви для здоровья рассказали британские врачи. Их цитирует издание The Sun.

Врач геронтологического центра Рейчел Уорд указала на то, что секс ведет к долголетию. «Любовь и чувство, возникающее, когда человек любим, вызывают счастье, уменьшают вероятность ментальных расстройств. Значимые отношения важны, они продлевают ожидаемую продолжительность жизни», — рассказала Уорд. Она добавила, что благотворно на человека влияет и наличие неромантических отношений.

Психотерапевт Анита Бейнс заявила, что секс и продолжительные близкие отношения стимулируют иммунитет. Это происходит, поскольку партнеры обмениваются друг с другом микрофлорой, что со временем усиливает иммунную систему.

Также, продолжила Бейнс, любовь снижает риск развития депрессии. «Это связано с тем, что партнер составляет человеку компанию и оказывает ему эмоциональную поддержку, избавляя от чувства одиночества и изоляции», — объяснила она. Более того, добавила специалистка, находящиеся в отношениях люди больше двигаются, так как партнеры часто подталкивают друг друга к занятиям физкультурой.

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Сексолог Пиппа Мерфи утверждает, что секс и отношения полезны для сердца и сосудов, особенно женских. «Как показало исследование Исследовательского института Новой Англии в Массачусетсе, секс дважды в неделю понижает риск развития сердечных заболеваний на 50 процентов. Чем больше секса, тем меньше риск», — разъяснила она.

Кроме того, по словам Мерфи, секс способствует здоровому сну. «Займитесь сексом перед сном и, скорее всего, вы не только быстро заснете, но и ваш цикл сна будет более здоровым», — заключила она.

Ранее психолог Памела Стивенсон Коннолли предупредила женщину, которая слишком громко кричит при оргазме, что подобные эротические привычки могут смутить ее детей-подростков. Коннолли порекомендовала женщине заниматься любовью, когда детей нет дома, или попытаться самой делать это в других местах.

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Александра Лисица
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