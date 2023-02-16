Раскрыты подробности о взятии в плен пилота коренными жителями Индонезии

Daily Mail: захвативший в плен пилота лидер повстанцев из Папуа оказался жестоким убийцей

Захвативший в плен пилота лидер повстанцев из индонезийского региона Папуа оказался террористом, виновным в жестоком убийстве и изнасиловании 31 человека. Подробности произошедшего в Тихом океане инцидента раскрывает Daily Mail.

По информации издания, 23-летний Эгианус Когоя (Egianus Kogoya), возглавляющий группу сепаратистов из коренного населения Папуа, в 2018 году взял на себя ответственность за расправу над группой строителей. Отмечается, что местные жители называют его «психопатом».

На снимках, опубликованных недавно в сети, Когоя держит за руку 37-летнего Филиппа Мертенса (Phil Mehrtens) — пилота авиакомпании Susu Air. Мужчина вместе с остальными сепаратистами из Освободительной армии Республики Западное Папуа обещает отпустить пленника, если регион Папуа станет независимым от Индонезии.

Родные и друзья Мертенса просят пользователей сети молиться за мужчину. «Боже, помилуй», — пишут они в соцсетях.

О захвате пленника в Папуа стало известно 15 февраля. Борт Мертенса прилетел за 15 рабочими, которые строили в этом районе медицинский центр, — планы пилота разозлили папуасов и они решили поджечь лайнер. Власти Индонезии заявили, что правительство прилагает все усилия, чтобы убедить повстанцев освободить пилота, «поскольку приоритетом является безопасность заложника». Однако они подчеркнули, что Папуа является частью Индонезии.