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20:02, 15 февраля 2023Путешествия

В Тихом океане повстанцы с луком и стрелами подожгли самолет и пленили пилота

В Республике Западное Папуа повстанцы взяли в плен пилота Susu Air, требуя независимости

Фото: The West Papua National Liberation Army / Handout / Reuters

В индонезийском регионе Папуа сепаратисты из коренного населения захватили штурмом самолет авиакомпании Susu Air и взяли в плен пилота, требуя независимости республики от Индонезии. Подробности публикует Daily Mail.

Повстанцы-сепаратисты из Освободительной армии Республики Западное Папуа, вооруженные луком, стрелами, копьями и винтовками, захватили самолет на небольшой взлетно-посадочной полосе в Паро в отдаленном районе Ндуга 7 февраля. Борт прилетел за 15 рабочими, которые строили в этом районе медицинский центр, — планы пилота разозлили папуасов и они решили поджечь лайнер.

При этом повстанцы отпустили пятерых пассажиров самолета, которые были коренными жителями. Пилоту Филиппу Мертенсу (Phillip Mehrtens) повезло меньше — его взяли в плен, обещая отпустить, когда регион Папуа станет независимым от Индонезии. Папуасы записали обращение к властям — на кадрах белый мужчина в панамке и джинсовой куртке стоит в окружении сепаратистов в традиционных головных уборах и с оружием наперевес.

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Министр-координатор Индонезии по политическим вопросам Мохаммад Махфуд заявил, что правительство прилагает все усилия, чтобы убедить повстанцев освободить Мертенса, «поскольку приоритетом является безопасность заложника». Тем не менее он подчеркнул, что Папуа является частью Индонезии.

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Дарья Рыбак
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