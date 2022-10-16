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12:28, 16 октября 2022Путешествия

Похищенную из ночного клуба туристку 20 дней удерживали в собачьей клетке

Китайскую туристку 20 дней удерживали в собачьей клетке после похищения на Филиппинах

Фото: Marco Chilese / Unsplash

Туристку из Китая, имя которой не разглашается, похитили из ночного клуба на Филиппинах и 20 дней удерживали в собачьей клетке. Об этом сообщает Daily Star.

Отмечается, что на уроженку Шанхая напали в городе Анхелесе, когда она гуляла с подругой. Впоследствии в полицию обратился возлюбленный девушки. Мужчина рассказал, что ему на телефон с неизвестного номера прислали видео, где его избранницу якобы избивают бейсбольной битой. Также, по его словам, злоумышленники потребовали выкуп в размере 180 тысяч фунтов стерлингов (примерно 13 миллионов рублей).

Известно, что жертве удалось сбежать от похитителей, после чего ее обнаружили полицейские. Так, правоохранители отправились в дом, в котором удерживали туристку, однако подозреваемые успели скрыться. Стражи порядка подтвердили, что в данном помещении находилась тесная собачья клетка с несколькими подушками и ведром внутри.

В октябре 2021 года сообщалось, что в Италии группа преступников похитила туриста из Великобритании и удерживала в плену восемь дней, вымогая деньги. Мужчина смог отправить близким СМС с закодированным посланием, благодаря чему спасся.

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Алина Гостева
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