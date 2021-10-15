Похищенный в отпуске мужчина спасся от преступников благодаря СМС

Британского туриста похитили в Италии и удерживали в плену ради семи тысяч евро

В Италии группа преступников похитила туриста из Великобритании и удерживала в плену восемь дней, вымогая деньги. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, 25-летний турист из Лондона, имя которого не разглашается, путешествовал по стране в одиночку. За несколько месяцев отпуска он посетил Неаполь, Сорренто, Флоренцию и Болонью, а затем прибыл в провинцию Мачерата. Там его похитили неизвестные и заперли в квартире.

Через некоторое время злоумышленники заставили его позвонить родителям в Великобританию и попросить прислать ему семь тысяч евро (примерно 578 тысяч рублей) якобы на карманные расходы, и благодаря этому путешественнику удалось спастись. Получив свой мобильный телефон, турист смог отправить близким СМС с закодированным посланием.

Поняв, что их сына удерживают против воли, родители связались с Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA). На поиски квартиры полиции понадобилось 36 часов. Рейд прошел в среду, 13 октября. Сотрудники правоохранительных органов окружили дом, арестовали похитителей и освободили заложника.

«Его держали в темной комнате в наручниках. Мужчина оказался в хорошем физическом состоянии, несмотря на то, что его мало кормили», — рассказал подполковник подразделения Мачерата итальянской группы специальных операций Ros Carabinieri Массимилиано Менгасини (Massimiliano Mengasini).

По обвинению в похищении были арестованы трое мужчин и женщина — граждане Италии и Марокко. Преступники предстанут перед судом в ближайшие дни. В полиции удивились сумме выкупа, посчитав ее слишком маленькой. «У него довольно богатая семья. Странно, что преступники требовали всего семь тысяч евро», — сказал Менгасини.

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