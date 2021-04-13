Женщина отправилась на отдых в арабскую страну и едва не была убита

Блогерша рассказала о том, как отправилась в арабскую страну отдыхать с мужем и едва не была убита во время поездки на экскурсию. Серией роликов с разъяснениями женщина поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Так, путешественница Николь Гейбл (Nicole Gable) сообщила, что однажды она полетела с супругом в Марокко. Пара остановилась в мотеле, где они были единственными постояльцами, и заказала тур, чтобы увидеть рассвет в красивом месте.

Как уточнила автор видео, на экскурсию должны были ехать и другие иностранцы, однако в автомобиле, который заехал за ними в три часа ночи, оказались только водитель и его помощник. «Мы долго ехали в темноте. В какой-то момент мы взглянули назад, а там лежали лопата и холодильник», — рассказала Гейбл.

Когда она спросила, для чего это нужно, водитель ответил, что в холодильнике напитки и закуски, а лопату он взял на всякий случай. Тогда женщина проверила содержимое холодильника и обнаружила там только лед, после чего супруги запаниковали.

Путешественники начали придумывать план, который мог помочь им спастись, поскольку в пустыне не было интернета. Гейбл пришлось заявить водителю, что ей срочно нужно в магазин из-за приступа болезни Крона (воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, — прим. «Ленты.ру») и с утра ее уже стошнило кровью.

Сначала гиды не поверили туристке, однако когда она начала настаивать, они все же согласились отвезти их в магазин. Там путешественница поймала связь и сделала вид, что звонит сестре и называет ей точное место своего нахождения, а также описывает людей, которые ее сопровождают. После этого пара заставила водителя отвезти их обратно в мотель.

Когда супруги прибыли на место, они немедленно поднялись в своей номер и заперли все замки, а также приготовили рядом с собой предметы, которые можно было использовать как оружие. «Мой муж начал плакать, мы ведь были единственными постояльцами, и он боялся, что они вернутся и убьют нас», — пояснила Гейбл.

По ее словам, история закончилась в конце концов хорошо, и на следующее утро в аэропорт их отвез уже другой водитель.

Многие пользователи были шокированы историей блогерши и поддержали ее решение вернуться в объект размещения. «Рад, что вы в безопасности, и не слушайте никого, кто говорит, что вы преувеличиваете! Если бы вы ничего не сделали, могли бы не выжить», «Быть похищенной во время путешествия и пойти на органы — это моя фобия», «Они точно хотели сделать что-то плохое… Вам, ребята, повезло, что вы живы», — писали подписчики в комментариях.

В марте 28-летняя британка Софи Дэвис (Sophie Davis) рассказала, как подверглась изнасилованию в отпуске в Австралии и семь лет умалчивала о случившемся. По ее словам, инцидент произошел во время ее двухмесячного путешествия по стране — когда она осталась в общежитии с незнакомым человеком.