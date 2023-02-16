Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения

«Прайм»: в России с 1 марта изменятся правила дорожного движения

1 марта в России вступают в силу новые правила дорожного движения. По словам экспертом, главные изменения касаются правил проезда круговых перекрестков и регулировки передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает агентство «Прайм».

Так, если раньше при выезде на перекресток с круговым движением уступать были обязаны все, то теперь приоритет стороне выезжающего с главной дороги. Если выезд происходит с второстепенной дороги, следует уступить водителям, которые уже движутся по кругу. «Нововведение должно окончательно организовать порядок движения на круговых перекрестках», — считают эксперты из ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр.

Особое внимание уделено СИМ: электросамокатам, электроскейтбордам, гироскутерам, сегвеям, моноколесам и другим подобным средствам. Теперь они займут промежуточное положение между пешеходами и велосипедистами. В новых правилах разъясняется, как нужно двигаться водителям СИМ и какие запреты на них распространяются. Также с 1 марта перевозка пассажиров на мопедах и скутерах запрещается во всех случаях.

Знак «инвалид» может быть установлен только на том автомобиле, который внесен в федеральный реестр инвалидов. На дорогах, где установлены знаки разрешенного времени парковки по четным и нечетным дням, теперь можно стоять на обеих сторонах с 21 до 24 часов.

Для пешеходов будет действовать новая разметка для обозначения диагональных пешеходных переходов — только на регулируемом перекрестке. Если светофоры не работают, таким переходом пользоваться нельзя.

Ранее сообщалось, что российские суды стали штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора. ПДД запрещают движение при постоянном желтом сигнале. Это отражено, в частности, в пункте 6.14 правил. Как рассказал «Российской газете» юрист Кирилл Муратов, движение на желтый сигнал можно продолжить для недопущения экстренного торможения.

